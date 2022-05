5000mAh Battery 8GB RAM Featured Oppo smartphone under 20k including oppo K10 Oppo F19 Oppo A53s 5G Oppo A74 5G and Oppo A96 on Discount in flipkart sale: Oppo के स्मार्टफोन पर धमाल डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट सेल में कंपनी के 20000 रुपये तक के फोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इन फोन्स में 5000mAh बैटरी के साथ-साथ 8GB तक RAM मिलती है। फोन्स की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 27, 2022 6:44 PM IST