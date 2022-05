5000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले Realme के 5G स्मार्टफोन को बेहद कम EMI पर खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहे कई Offers

Realme Narzo 30 Pro and Realme X7 on EMI and Cashback Offer on Flipkart: अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। Realme के 20000 रुपये से कम वाले 5G स्मार्टफोन को इस समय बेहद कम EMI में खरीद सकते हैं। ऑफर्स, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 10, 2022 7:54 PM IST