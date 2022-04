5000mah Battery 8GB RAM featured smartphone under 20k on Discount in Flipkart Mobile Bonanza Sale including realme 9i Samsung Galaxy F23 5G Oppo F17 Pro Vivo T1 5G: Flipkart पर Mobile Bonanza Sale शुरू हो गई है। इसमें अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। आज हम यहां 20000 रुपये से कम वाले ओप्पो, सैमसंग, रियलमी और वीवो के स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर्स और उनके सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं।

Mona Dixit



Published on: April 15, 2022 12:40 PM IST