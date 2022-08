5000mAh Battery 8MP AI camera 32GB storage featured realme c30 Discount offer on flipkart airtel user will get 50GB free data: अगर आप कम बजट में लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Realme C30 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यह फोन एंट्री-लेवल प्राइस सेगमेंट में आपको कई बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है। खास बात यह है कि इन दिनों यह फोन Flipkart पर कई खास ऑफर्स के साथ लिस्ट है। गैलेरी में देखें फोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स।

Manisha



Published on: August 7, 2022 8:45 AM IST