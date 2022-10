5000mAh बैटरी, 8MP कैमरे, 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाले बजट Redmi A1+ की पहली सेल आज से शुरू, इन Discount ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें फोन

5000mAh battery 8MP Camera 3GB RAM 32GB storage MediaTek Helio A22 Soc featured Redmi A1 plus first Sale today on Flipkart check price discouunt offer: Redmi A1+ स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते भारत में कंपनी के एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था। कंपनी इस फोन को Made in India और Made for India के साथ प्रमोट कर रही है। आज इस मेड-इन-इंडिया फोन की पहली सेल Flipkart और कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो रही है। गैलेरी में देखें फोन के ऑफर्स और फीचर्स।

Manisha



Published on: October 17, 2022 9:34 AM IST