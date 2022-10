5000mAh बैटरी, 8MP कैमरा और HD+ डिस्प्ले वाले Realme Narzo 50i फोन को सिर्फ 5,749 रुपये में खरीदने का मौका, तगड़े Discount के साथ फ्री मिलेगा ईयरफोन और Spotify Premium सब्सक्रिप्शन

5000mAh battery 8MP Camera HD Plus display featured Realme Narzo 50i huge discount offer on Amazon check price and discount offer: Realme Narzo 50i कंपनी का एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जिसमें 5000mAh की बैटरी और 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इस सस्ते फोन को आप Amazon सेल के दौरान और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। गैलेरी में जानें फोन की सेल और डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में सबकुछ।

Manisha



Published on: October 23, 2022 8:46 AM IST