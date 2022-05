5000mAh Battery and 4GB RAM featured budget smartphone Infinix Smart 6 First Sale Today user will get best deal discount and 260 Rs EMI on Flipkart Sale: Infinix Smart 6 को आज पहली बार सेल में पेश किया जा रहा है। इस फोन को आज फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। पहली सेल में यूजर्स को बहुत सारे खास ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिलेगा। आइए हम आपको इस फोन की खासियत और इस पर मिलने वाले फर्स्ट सेल ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 6, 2022 8:52 AM IST