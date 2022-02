5000mAh Battery and 4GB RAM featured smartphone under 10k including Redmi 9i Sport Realme C21Y Samsung Galaxy M02 Micromax IN Note 1 and motorola E40 on EMI and cashback offer on Flipkart: इन दिनों भारतीय बाजार में कई शानदार स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट से इन्हें डिस्काउंट और बेहद कम EMI पर भी खरीदा जा सकता है। हमने आज 5000mAh बैटरी वाले ऐसे स्मार्टफोन बताए हैं, जिनकी कीमत 1000 रुपये से कम है और उन्हें ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 22, 2022 4:54 PM IST