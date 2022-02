Valentine's Day पर गिफ्ट करें 5000mAh बैटरी वाले सस्ते स्मार्टफोन, Amazon और Flipkart पर मिल रहा कैशबैक और Discount

5000mAh Battery Featured affordable smartphone under 15000 for valentines day gift including Oppo A33 Samsung Galaxy A12 Vivo Y21 Realme 8i and Redmi Note 10S on Discount Cashback on Amazon and Flipkart: Valentine's Week शुरू हो गया है। ऐसे में 14 फरवरी को Valentine's Day के मौके पर कई लोग अपने किसी खास दोस्त को कोई गिफ्ट देने की इच्छा रखते हैं। इस कारण हमने यहां 15 हजार रुपये से कम वाले ऐसे स्मार्टफोन्स बताए हैं, जिन्हें अभी और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। इन स्मार्टफोन्स में 5000mAh बैटरी के साथ और भी कई दमदार स्पेसिफिकेशन मिलते हैं।

Mona Dixit



Published on: February 7, 2022 6:45 PM IST