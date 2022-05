5000mAh Battery Full HD plus and Android 11 featured budget smartphone Micromax In 2c first sale today on flipkart best deal and discount offers with 295 rupees EMI: Micromax In 2c को माइक्रोमैक्स ने 26 अप्रैल को लॉन्च किया था। यह माइक्रोमैक्स का एक बजट स्मार्टफोन है। इस फोन को आज पहली बार सेल के लिए पेश किया जा रहा है। इस फोन को आज दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 1, 2022 9:03 AM IST