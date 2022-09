5000mAh बैटरी, HD+ डिस्प्ले और 8MP कैमरा वाला Tecno Pop 6 Pro लॉन्च, Amazon सेल में 5000 रुपये से कम में खरीदने का मौका

5000mAh battery HD plus 8MP camera featured Tecno Pop 6 Pro launched in India huge discount offer on Amazon great indian festival sale 2022: Tecno कंपनी ने अपना लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Tecno Pop 6 Pro लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सेल आज से Amazon great indian festival sale 2022 के दौरान शुरू हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल में आप इस फोन को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Manisha



Published on: September 27, 2022 3:45 PM IST