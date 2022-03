5000mAh battery triple rear camera 4GB RAM featured Realme C31 launched in India check price and First impressions: रियलमी ने भारत में आज 31 मार्च को Realme C31 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह Realme C सीरीज का नया बजट स्मार्टफोन है, जिसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे। भले ही यह फोन बजट में कम हो, लेकिन इसके फीचर्स और लुक काफी दमदार हैं। कंपनी ने इसमें अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन दिया है। साथ ही, रियलमी सी31 में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि यह सिंगल चार्ज पर स्टैंडबाय के साथ 45 दिन तक का बैकअप देगी। फोन की सेल 6 अप्रैल से Flipkart और Realme India की वेबसाइट पर शुरू होगी।

Manisha



Published on: March 31, 2022 2:28 PM IST