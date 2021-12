5000mAh Battery up to 4GB RAM and 13MP Camera Featured Top 5 Smartphone Under 10000 on Flipkart: Flipkart पर कल यानी 16 दिसंबर से Big Saving Days Sale शुरू होने वाली है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिलेगा। अगर आपका बजट 10 हजार रुपये तक का है और आप 5000mAh बैटरी वाले दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं। इसमें 4GB RAM, 5000mAh बैटरी और 13MP तक कैमरा वाले फोन शामिल हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 15, 2021 8:49 AM IST