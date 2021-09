5000mAh Battery up to 6GB RAM 128GB Storage HD+ Display Xiaomi Redmi 9 Activ First sale today in india at 12PM on Amazon Mi store and Mi.com: Xiaomi ने कल भारतीय बाजार में यानी 23 सितंबर को Redmi 9 Activ लॉन्च कर दिया है। आज यानी 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे से इसकी सेल शुरू हो जाएगी। इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा फोन Mi.Com और Mi Home Store पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन 2 स्टोरेज वेरिएंट में आया है। साथ ही फोन कई कलर ऑप्शन में उतारा गया है। इसमें दमदार बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर आप कम दाम में अच्छा स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक हैं तो इस पर विचार कर सकते हैं। आज पहली सेल के दौरान इस पर ऑफर्स भी मिल सकते हैं। आइये, फोन के सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: September 24, 2021 9:28 AM IST