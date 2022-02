5000mAh Battery up to 8GB RAM 128GB Storage Featured Oppo Smartphone Oppo A15s Oppo A74 5G Oppo F19s and Oppo F19 Pro+ 5G on Discount in Amazon Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इस समय Sale चल रही है। इसमें Oppo के स्मार्टफोन्स को खरीदते समय चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पर ओप्पो के कुछ फोन्स पर मिल रही छूट की डिटेल दी गई है।

Mona Dixit



Published on: February 15, 2022 3:19 PM IST