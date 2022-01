5000mAh Battery up to 8GB RAM 128GB Storage featured Vivo Y series phone Vivo Y12G Vivo Y21 Vivo 20T Vivo Y53s and Vivo Y30 on Cashback and emi offer: इस समय भारतीय बाजार में Vivo के कई फोन्स उपलब्ध हैं। कंपनी Y सीरीज में भी कई फोन्स लाई है। अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इन्हें सस्ते में EMI ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। यहां पर Vivo Y Series के 5000mAh बैटरी वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताए गए हैं। इन पर 15450 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और Flipkart Axis बैंक के कार्ड पर 5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है।

Mona Dixit



Published on: January 14, 2022 1:36 PM IST