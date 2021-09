5000mAh Battery up to 8GB RAM 128GB Storage Featured Vivo Y Series Phone Vivo Y21 Vivo Y20A 2021 Vivo Y33s Vivo Y20G and Vivo Y12s on discount on Flipkart: Vivo का नया फोन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए अभी अच्छा मौका है। Flipkart पर इस समय कोई खास सेल नहीं चल रही है। हालांकि, अलग-अलग बैंक के कार्ड पर विभिन्न ऑफर्स मिल रहे हैं। 5000mAh बैटरी वाले, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले कई फोन्स पर डिस्काउंट है। इसमें Vivo Y21, Vivo Y20A 2021, Vivo Y33s, Vivo Y20G और Vivo Y12s शामिल हैं। अगर आप भी इनमें से कोई फोन खरीदना चाह रहे हैं तो इस आर्टिकल से उसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन, कीमत और सभी ऑफर्स की डिटेल जानें।

Mona Dixit



Published on: September 21, 2021 12:40 PM IST