5000mAh Battery up to 8GB RAM 48MP Main and 16MP Selfie Camera Featured Vivo Y51A On Discount Offer: इस समय भारतीय बाजार में Vivo के कई शानदार फोन्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से एक Vivo Y51A है। इसमें 8GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही फोन में दमदार कैमरा सेटअप और प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन को अभी कम दाम में खरीद सकते हैं क्योंकि सेल में इस पर छूट मिल रही है। इसके अलावा फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन की कीमत, सारे स्पेसिफिकेशन्स और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में नीचे से डिटेल जानें।

Mona Dixit



Published on: August 16, 2021 3:30 PM IST