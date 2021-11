5000mAh बैटरी, 4GB तक RAM, 64GB तक स्टोरेज और 10 हजार रुपये से कम वाले इन फोन्स पर मिल रहा Discount, अभी खरीदकर बचाएं पैसे

5000mah battery upto 4GB ram 64GB storage featured phones under 10k including redmi 9 activ vivo y1s realme c21y and moto E7 Power on discount in amazon: आजकल ज्यादातर लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर कई ऑफर्स मिलते हैं। सेल न होने पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है। स्मार्टफोन पर भी कई ऑफर्स मिलते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इन दिनों कई फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। हमने यहां पर 5000mAH बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज वाले ऐसे फोन्स बताए हैं, जिन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन सभी फोन्स की कीमत 10000 रुपये से कम है। आइये, इनकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 17, 2021 3:42 PM IST