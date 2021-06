500omAh battery 64MP Camera 90Hz Display featured Realme 7i on attractive offer on Flipkart Check price features and Specifications: रियलमी के पिछले साल लॉन्च हुए Realme 7 Series के सबसे लेटेस्ट फोन Realme 7i पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। फोन 14,999 रुपये की कीमत में आता है और एक्सचेंज ऑफर के तहत इसकी खरीद पर 14,450 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। फोन 64MP क्वाड कैमरा और 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 17, 2021 8:57 AM IST