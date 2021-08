5020mAh Battery 13MP Camera and 4GB RAM Featured Redmi 9 Prime in Amazon Sale With Rs 9250 Exchange Offer: Amazon पर चल रही Great Freedom Festival Sale का आज आखिरी दिन है। इस सेल में विभिन्न आइटम्स पर Discount मिल रहे हैं। सेल में Redmi 9 Prime स्मार्टफोन को आकर्षक कीमत पर खरीद सकते हैं। यह फोन 5020mAh बैटरी, 4GB RAM और 13MP कैमरा के साथ आता है। Amazon Sale में इस स्मार्टफोन पर EMI और Exchange Offer मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: August 9, 2021 8:49 AM IST