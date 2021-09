5020mAh battery 48MP rear 16MP front camera up to 128GB storage features Xiaomi Redmi Note 9 Pro on huge discount offer on Amazon check deals and offers: Xiaomi के पिछले साल लॉन्च हुए Redmi Note 9 Pro पर Amazon कई तरह के ऑफर दे रहा है। इस स्मार्टफोन को 659 रुपये महीने में घर ला सकते हैं। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 48MP का बैक और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही, इसमें 5,020mAh की बैटरी दी गई है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 17, 2021 8:23 PM IST