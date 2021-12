5020mAh Battery 4GB RAM 128GB Storage 13MP Camera Featured budget range phone Redmi 9 Prime on Discount and exchange offer on Official website and EMI Offer on Flipkart: Redmi 9 Prime अच्छे किफायती फोन में से एक है। इसमें 4GB RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज मिलता है। फोन की कीमत 10499 रुपये से शुरू है। हालांकि, अभी इसे और भी कम में खरीदा जा सकता है। mi.com से खरीदने पर फोन पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही इसे Flipkart से बेहद कम EMI पर खरीद सकते हैं। यहां इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: December 31, 2021 9:00 AM IST