5020mAh Battery 4GB RAM up to 128GB Storage and 48MP Camera Featured Xiaomi Redmi Note 9 Pro On Amazon Sale With Discount Offer: Amazon पर Smartphone Upgrade Days Sale चल रही है। 22 अप्रैल से शुरू हुई यह सेल 25 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है। डिस्काउंट के साथ-साथ Exchange Offer भी कई डिवाइसेस पर मिल रहा है। अगर आप कम बजट में एक दमदार स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Redmi Note 9 Pro को Amazon Sale में खरीद सकते हैं। इसमें 48MP का कैमरा, 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज और 5020mAh की दमदार बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस फोन के बारे में खास बातें।

April 23, 2021