5020mAh Battery 64MP Camera and up to 8GB RAM Feature Redmi Note 10 Pro on Amazon And Mi.com with Discount: Xiaomi के कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है। इसके साथ ही इन फोन्स पर Exchange और EMI Offer मिल रहा है, जिसका फायदा उठाकर आप सस्ते में फोन खरीद सकते हैं। ऐसा ही एक डिवाइस Redmi Note 10 Pro है, जिसपर डिस्काउंट मिल रहा है। छूट पर यह फोन Amazon और Mi.com दोनों पर मिल रहा है। हैंडसेट में 64MP कैमरा, 5020mAh बैटरी और 8GB तक RAM मिलता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 18, 2021 10:30 AM IST