5020mAh battery 64MP Camera Phones under 25k on discount in Flipkart Sale Including Redmi Note 9 Pro MAX OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Oppo F21 Pro Samsung Galaxy M52 5G: Flipkart पर चल रही सेल में स्मार्टफोन्स पर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। इस आर्टिकल में हम 64MP का मेन कैमरा और 5000mAh तक की बैटरी दी गई है। आइये, फोन्स की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: July 8, 2022 6:41 PM IST