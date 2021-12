5020mAh बैटरी, Android 11 और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Redmi Note 10 Pro पर धांसू ऑफर, Amazon से सिर्फ ₹847 की EMI पर लाएं घर

5020mAh Battery Android 11 and 6GB RAM + 128GB Storage Featured Xiaomi Redmi Note 10 Pro On Amazon With EMI Offer: Amazon पर कई स्मार्टफोन EMI और Exchange Offer पर मिल रहे हैं। ऐसा ही एक स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro है। इसमें 5020mAh बैटरी, 33W चार्जिंग और 64MP कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 31, 2021 8:43 AM IST