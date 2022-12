5050mAh बैटरी, 13MP कैमरा, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ Nokia C31 स्मार्टफोन लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

5050mAh battery 13MP Camera 4GB RAM 64GB storage featured Nokia C31 launched in India first look and main specifications: Nokia C31 स्मार्टफोन को कंपनी के लेटेस्ट बजट फोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम की है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स।

Manisha



Published on: December 15, 2022 4:21 PM IST