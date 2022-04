5050mAh battery 50MP Camera 6GB RAM Featured Nokia G21 Arrives in India check price features and First Look: नोकिया ने आज अपने बजट स्मार्टफोन Nokia G21 को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 5,050mAh की बैटरी, 4GB RAM, 128GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। आइए, जानते हैं फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 26, 2022 2:29 PM IST