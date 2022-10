5080mAh battery and 64MP camera featured Redmi K50i 5G get rs 6750 flat discount in Amazon sale: Amazon Great Indian Festival सेल में Xiaomi का शानदार स्मार्टफोन Redmi K50i 5G उपलब्ध है, जिसपर जबरदस्त ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इनमें 6,750 रुपये का बंपर डिस्काउंट भी शामिल है। आप इस छूट का फायदा उठाकर फोन को 20,000 से कम में खरीद सकते हैं। आइए फोटो गैलरी में जानते हैं रेडमी के इस गेमिंग फोन के फीचर, कीमत और इसपर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में...

ajay verma



Published on: October 9, 2022 2:00 PM IST