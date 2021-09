50MP 48MP 12MP 8MP back 32MP front camera 12GB RAM 256GB storage featured Vivo X70 Pro Plus launched in India check price features and specifications: Vivo ने अपने सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X70 Pro+ 5G को भारत में लॉन्च किया है। Vivo X70 Series के इस फोन में दमदार कैमरा और सुपरफास्ट प्रोसेसर मिलता है। आइए, जानते हैं इस फोन में क्या खास फीचर मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

September 30, 2021 3:52 PM IST