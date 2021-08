50MP+48MP+32MP+8MP rear 32MP Selfie camera 12GB RAM 256GB Storage feature flagship smartphone Vivo X60 Pro Plus on huge discount offer on Amazon check price: Vivo के इस साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X60 Pro Plus को Amazon India से खरीदने पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। यह फोन धांसू कैमरा फीचर के साथ आता है। साथ ही, यह Qualcomm Snapdragon 888+ प्रीमियम प्रोसेसर और 120Hz के डिस्प्ले के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 1, 2021 3:17 PM IST