50MP + 48MP + 48MP Camera 5000mAh Battery and 12GB RAM + 256GB Storage Featured Xiaomi Mi 11 Ultra On Amazon and Mi.com With Discount: Mi 11 Ultra आखिरकार ओपन सेल पर आ रहा है। इस धांसू स्मार्टफोन को आप 15 जुलाई की दोपहर 12 बजे से Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट mi.com और Amazon से खरीद सकेंगे। 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला यह फोन अप्रैल में लॉन्च हुआ था और अब तक कुछ ही बार सेल पर आया है। फोन में 50MP + 48MP + 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस फोन पर कौन-कौन से ऑफर मिलेंगे और इसकी खास बातें क्या हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: July 13, 2021 9:52 AM IST