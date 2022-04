50MP + 50MP + 50MP back Camera 32MP Selfie 12GB RAM 256GB Storage 120W Fast Charging featured Xiaomi 12 Pro 5G Launched in India Hers is First Look: शाओमी ने भारत में अपने सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन Xiaomi 12 Pro को आज भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 50MP के तीन कैमरे, 120W फास्ट चार्जिंग, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है। देखें इस फ्लैगशिप फोन का First Look..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 27, 2022 5:15 PM IST