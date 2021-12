50MP 50MP 50MP camera 12GB RAM 120W fast charging Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 featured Xiaomi 12 Pro 5G launched in china know price in India: शाओमी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 Series को आज चीन में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन सीरीज के साथ कंपनी ने Xiaomi Watch S1 भी पेश किया है। इस सीरीज के सबसे फ्लैगशिप फोन Xiaomi 12 Pro में 50MP के तीन कैमरे, 120W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 28, 2021 7:55 PM IST