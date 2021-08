50MP+64MP+64MP+13MP rear 13MP dual front camera 120Hz display 66W fast charging features Honor Magic 3 Pro Plus launched in China check price in India: Honor ने चीन में प्रीमियम स्मार्टफोन Magic 3 सीरीज को पेश किया है। इस सीरीज के टॉप मॉडल खास बात यह है कि इसमें धांसू कैमरा फीचर दिया गया है। फोन 100x डिजिटल और 10x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S21 Ultra 5G से है।

@HarshitKHarsh Published on: August 13, 2021 1:56 PM IST