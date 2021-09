50MP 8MP 2MP 2MP camera 6000mAh battery 6GB RAM phone Redmi 10 Prime sale on September 7 with Discount on mi.com and amazon: Xiaomi ने Redmi 10 Prime को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। यह फोन 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ आया है। इसमें बड़ी बैटरी के साथ रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर दिया गया है। आइए आपको रेडमी 10 प्राइम के बारे में 5 सबसे खास बातें बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: September 3, 2021 1:25 PM IST