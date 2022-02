50MP + 8MP + 2MP कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, 60W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आया Realme 9 Pro+ 5G, पहली सेल में मिल रहा धांसू ऑफर

50MP 8MP 2MP camera 8GB RAM 256GB storage 60W fast charging featured realme 9 pro plus 5g first sale on 21 february check price discount and offer: रियलमी 9 प्रो सीरीज आज भारत में लॉन्च हुई है। इस फोन का लुक और डिजाइन iPhone 13 सीरीज की तरह है। फोन 90Hz रिफ्रेश रेट वाले Super AMOLED डिस्प्ले और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। आइए, जानते हैं फोन की कीमत, फीचर्स और सेल से जुड़ी हर जानकारी।

@HarshitKHarsh Published on: February 16, 2022 4:17 PM IST