50MP 8MP 2MP Triple Rear camera 5000mAh battery 33W fast charging Moto G71 5G top features price specifications and first sale date and offer: मोटोरोला ने आज भारत में अपने एक और बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जो 50MP कैमरे के साथ आता है। साथ ही, यह Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च होने वाला पहला फोन है। आइए, जानते हैं इस फोन के टॉप फीचर्स, कीमत, पहली सेल की डिटेल्स और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 10, 2022 2:34 PM IST