50MP camera 120Hz display 12GB RAM Snapdragon 8 Plus Gen 1 soc 4860mAh battery featured Xiaomi 12S Ultra launched check first look price and specifications: शाओमी 12एस अल्ट्रा स्मार्टफोन को कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन लैदर बैक पैनल के साथ आता है, जो कि इसे DSLR जैसा फील देता है। साथ ही में इसमें Leica कैमरा सेटअप और लेटेस्ट Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। तस्वीरों में देखें इस फोन की पहली झलक और जानें सभी फीचर्स और कीमत।

Manisha



Published on: July 4, 2022 7:46 PM IST