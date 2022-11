50MP camera 128GB storage and 150W fast charging feature OnePlus 10t 5G gets rs 5000 discount check here price specifications offers: OnePlus के 50MP कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और 150W फास्ट चार्जिंग वाले OnePlus 10t 5G को खरीदने का शानदार मौका है। इस डिवाइस पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं हैंडसेट पर सस्ती EMI भी मिल रही है। चलिए गैलरी में वनप्लस 10टी के स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स के बारे में जानते हैं।

ajay verma



Published on: November 2, 2022 3:56 PM IST