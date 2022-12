50MP कैमरा, 12GB RAM, 150W फास्ट चार्जिंग और 256GB स्टोरेज वाले OnePlus 10R 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रहा 5000 का फ्लैट Discount

50MP Camera 12GB RAM 150W Fast Charging 256GB storage featured OnePlus 10R 5G get rs 5000 discount on Amazon know price specs offers: OnePlus के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि कई शानदार स्मार्टफोन्स हैं, जिनमें एक OnePlus 10R 5G है। अगर आप इस 5G मोबाइल फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। अमेजन से वनप्लस 10आर को खरीदने पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, डिवाइस पर सस्ती EMI और 13 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। आइए गैलरी में जानते हैं फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और मिलने वाले ऑफर के बारे में।

ajay verma



Published on: December 1, 2022 8:55 AM IST