50MP camera 12GB RAM 256GB storage 44W fast charging 5g phone Vivo X70 Pro available with huge Discount on Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल सेल बस कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। सेल के दौरान Vivo X70 Pro पर बंपर Discount मिल रहा है। बेहतरीन कैमरे वाला यह फ्लैगशिप फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। आइए इस Deal के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: February 5, 2022 7:56 PM IST