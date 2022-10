Flipkart Big Dussehra Sale: 50MP कैमरा, 12GB RAM, 4500mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग वाला Nothing Phone (1) फोन सिर्फ 12,099 रुपये में लाएं घर, Flipkart सेल में मिल रहा जंबो Discount

50MP camera 12GB RAM 4500mAh battery 33W Fast charging speed featured Nothing Phone 1 in just 12099 huge discount offer on Flipkart Big Dussehra Sale: Flipkart Big Dussehra Sale आज 5 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस सेल में सबकी निगाहें एक जबरदस्त डील पर आकर रुक गई है, जो है Nothing Phone (1) की डील। सेल में 33,999 रुपये के फोन को 12,099 रुपये में खरीद सकते हैं। जानें सेल ऑफर और स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: October 5, 2022 1:48 PM IST