50MP Camera 12GB RAM 4500mAh Battery and MediaTek Dimensity 1200-MAX SoC Featured Oppo Reno 7 Pro 5G on Discount on Flipkart Check price and all specs: Oppo Reno 7 Pro 5G पर इस समय धमाल डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, यह ऑफर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर है। इसमें 12GB RAM के साथ-साथ कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसके सभी फीचर्स, कीमत और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 27, 2022 4:15 PM IST