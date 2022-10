50MP Camera 12GB RAM Google Tensor G2 Soc featured Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro launched in India see first look and specifications: भारत में फाइनली Google Pixel 7 सीरीज के तहत Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro को लॉन्च कर दिए गए हैं। फोटो गैलेरी में देखें फोन के सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन।

Manisha



Published on: October 6, 2022 9:12 PM IST