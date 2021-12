50MP Camera 4450mAh Battery up to 12GB RAM and 256GB Storage Featured Vivo X70 Pro 5G on Discount EMI and Exchange offer: फोटोग्राफी के लिए Vivo X70 Pro एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस फोन पर EMI, डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: December 14, 2021 8:50 AM IST