50MP Camera 4500mAh Battery 12GB RAM 256GB Storage Featured Nothing Phone 1 get Big Discount on Flipkart Black Friday check price specs offers: शानदार डिजाइन वाले Nothing Phone (1) को सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका है। दरअसल, यह डिवाइस Flipkart Black Friday सेल में बंपर डिस्काउंट और जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर के साथ उपलब्ध है, जिनका फायदा उठाकर आप फोन को बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। आइए गैलरी में जानते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन, कीमत और मिलने वाले आकर्षक ऑफर के बारे में।

ajay verma



Published on: November 30, 2022 9:08 AM IST