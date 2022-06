50MP Camera 4500mah Battery 12GB RAM and Qualcomm Snapdragon 888 SoC Featured OnePlus 9RT 5G on Discount on Amazon: Amazon पर इस समय OnePlus 9RT 5G खरीदने पर ग्राहकों को हजारों रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 12GB तक RAM के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा और 4500mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स मिलते हैं।

Mona Dixit



Published on: June 14, 2022 1:58 PM IST