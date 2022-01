50MP Camera 4500mAh Battery up to 12GB RAM Featured OnePlus 9RT 5G Launched check price in India and all specs: लंबे इंतजार के बाद OnePlus 9RT ने भारत में एंट्री ले ली है। इसे आज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। फोन में 4500mAh की बैटरी के साथ 50MP मेन कैमरा मिलता है। इसके अलावा भी फोन में कई शानदार फीचर्स मिल रहे हैं। यहां पर इसके टॉप फीचर्स बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: January 14, 2022 6:35 PM IST